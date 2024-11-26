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Общество

Денис Сачков: Благодарности от пациентов являются основанием для поощрения сотрудников скорой помощи

Число благодарностей в адрес сотрудников скорой помощи больше, чем число жалоб. Благодарности от пациентов являются основанием для поощрения, рассказал главврач региональной станции Денис Сачков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 ноября.

Фото: ПАИ

«Хочу отметить, что количество жалоб и количество благодарностей не одинаковое. Благодарностей гораздо больше, чем жалоб. Согласно коллективному договору, который был заключен ещё в 2022 году, каждый сотрудник скорой медицинской помощи при получении благодарности от пациента получает премию», – отметил Денис Сачков.

Благодарности проверяются точно так же, как и все жалобы, добавил он.

«Каждая поступившая благодарность, как и жалоба, рассматривается врачом-экспертом и врачебной комиссией. Действительно ли она обоснованная, не приписана ли она?» – отметил Сачков. В случае поступления от пациента жалоб «направляем документы в комитет по здравоохранению, напрямую пациенту, мы указываем и расписываем, почему жалоба необоснованная, или пишем, что она всё-таки обоснованна. Тогда в силу вступает рекомендация врачебной комиссии. Я, к слову, в неё не вхожу. Мне поступает протокол, то есть рекомендации, стоит ли применять дисциплинарное взыскание к сотруднику», – заключил главврач.

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