Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова

18:52, 26 ноября 2024, ПАИ

В Пскове ограничат движение транспорта в ноябре и декабре на трёх улицах: Некрасова, Максима Горького и Николая Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С 27 ноября до 17 декабря будет закрыта одна полоса движения на улице Максима Горького в районе дома № 12 при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской.

С 27 ноября до 1 декабря будет закрыта одна полоса движения на улице Некрасова в районе домов № 36 и 38 при движении от улицы Ленина в сторону улицы Карла Маркса.

С 2 до 6 декабря будет закрыта одна полоса движения на улице Николая Васильева в районе домов № 6 и 8.