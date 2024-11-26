Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова
В Пскове ограничат движение транспорта в ноябре и декабре на трёх улицах: Некрасова, Максима Горького и Николая Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
С 27 ноября до 17 декабря будет закрыта одна полоса движения на улице Максима Горького в районе дома № 12 при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской.
С 27 ноября до 1 декабря будет закрыта одна полоса движения на улице Некрасова в районе домов № 36 и 38 при движении от улицы Ленина в сторону улицы Карла Маркса.
С 2 до 6 декабря будет закрыта одна полоса движения на улице Николая Васильева в районе домов № 6 и 8.
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