Автомобиль сбил пешехода на улице Труда в Пскове
Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода на пешеходном переходе в Пскове. ДТП произошло у дома № 26 на улице Труда сегодня, 26 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП мужчина 1974 года рождения госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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