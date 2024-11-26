Автомобиль сбил пешехода на улице Труда в Пскове

20:16, 26 ноября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля допустил наезд на пешехода на пешеходном переходе в Пскове. ДТП произошло у дома № 26 на улице Труда сегодня, 26 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП мужчина 1974 года рождения госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.