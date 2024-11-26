Ретро-Меркурий: как эффективно прожить предстоящие три недели

21:31, 26 ноября 2024, ПАИ

Как эффективно прожить предстоящие три недели, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Никогда такого не было – и вот опять. С 26 ноября по 16 декабря нас ждёт очередной период ретроградного Меркурия. В последнее время я вообще не писала отдельных постов на тему ретро-Меркурия, поскольку не считала это суперважным, выделяла для него лишь пару абзацев текста в очередном месячном прогнозе. Меркурий бывает ретроградным по три-четыре раза в год, об этом вещают из каждого утюга, и если вы хоть немного интересуетесь астрологией, наверняка выучили наизусть правила поведения.

Но в этот раз ретроградность Меркурия имеет свои особенности – увы, не сильно позитивные, поэтому я решила о них написать. Но оговорюсь: ни этот период ретроградности, ни какой-либо другой точно не стоит демонизировать и нагнетать ужасов. Наоборот, мои рекомендации ровно для того, чтобы учитывать особенности этого временного отрезка и выстроить все свои процессы максимально продуктивно.

В нынешний период ретроградности Меркурий идёт по Стрельцу, а значит, его влияние больше всех почувствуют мутабельные знаки: Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы. Но в любом случае учитывать стоит всем.

Итак, об особенностях. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся...» Моя рекомендация на ближайшие три недели – быть максимально аккуратными в высказываниях, особенно в любом публичном пространстве, поскольку последствия могут быть очень серьёзными. Информационные искажения, идеологические споры, эффект испорченного телефона, риск столкнуться с недостоверной информацией – всё это будет обязательно присутствовать в большей, чем обычно, степени. Если вы работаете в информационной сфере, всю входящую информацию стоит тщательно проверять и фильтровать. Очень велик риск ошибок и репутационных потерь.

Многие могут поймать себя на желании поспорить с авторитетами, выступить против устоявшихся правил, взять на себя невыполнимые обязательства. Другие люди тоже могут наобещать нам больше, чем в состоянии выполнить. Это нужно учитывать при заключении любых договоров и сделок, даже устных. В целом любой период ретро-Меркурия неудачен для начала новых проектов (они пойдут с пробуксовками и накладками), подписания договоров (если вы это делаете, тщательно перепроверяйте все пункты). Это вдвойне актуально, если вы работаете в сфере информации, идеологии, связи, логистики, СМИ, рекламы, книгоиздательства.

Период также неудачен для покупки новых гаджетов, особенно телефонов. Они могут быть с браком или просто впоследствии разочаровать.

В процессе оформления любых документов можно столкнуться со сложностями и проволочками, особенно это касается виз и загранпаспортов. Если вы едете за границу, возможны непредвиденные сложности, поэтому лучше заранее иметь план Б на случай возможных осложнений. Также этот период ретро-Меркурия крайне неудачен для начала юридических процессов, обращения в суд. Исключение, если вы это делаете повторно: тогда, наоборот, фортуна будет на вашей стороне. Также можно пробовать, если есть давно зависший вопрос с документами.

Если вы в этот период оформляете доставку, покупаете товары через маркетплейсы, обращаетесь к услугам почты, будьте готовы к задержкам в пути, к неожиданным накладкам или вовсе к потере посылки.

Если вы отправляетесь в любую деловую поездку, мелких накладок и нестыковок может быть больше, чем обычно. Этот фактор нужно просто учитывать при планировании.

Теперь о том, что стоит делать. Можно возвращаться к старым, заброшенным, не доведённым до ума проектам, научным исследованиям и работам. Глядишь, именно сейчас ваша недописанная диссертация отзовётся новыми идеями и у вас откроется второе дыхание.

Можно пересдавать экзамены, возвращаться к обучению или к недопройденным курсам, возобновлять старые контакты, искать людей, связь с которыми давно потеряна, пересматривать свои ставшие неактуальными убеждения. Если вы сами раньше примеряли на себя роль учителя или репетитора, но по каким-то причинам процесс не пошёл, в данном направлении развиваться не получилось, можно попробовать снова.

Любой период ретроградности нам и дан для того, чтобы вернуться к старым нерешённым вопросам, сделать ещё одну попытку, закрыть гештальты, доделать и переделать то, что не получалось раньше, выкинуть из своей жизни то, что утратило актуальность.

Желаю всем быть в ладу с собой и с небесными энергиями!