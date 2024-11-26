Пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме в Псковском районе
Пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме, расположенном в СНТ «Великорецкое-2» в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
Для ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники, 13 человек.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области – (8 8112) 79-99-99.
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