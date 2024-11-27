Жителя Бежаницкого района осудили за выращивание конопли

07:38, 27 ноября 2024, ПАИ

Мужчину осудили в Бежаницком районе за выращивание конопли, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В мае 2024 года 28-летний местный житель купил в интернете 160 семян конопли за 60 тысяч рублей.

После этого мужчина посадил их и ухаживал за ними. В августе он вырвал 22 куста конопли и поместил их в заранее подготовленное помещение для высушивания. Часть из этих кустов он переработал в наркотик «каннабис» массой 85,4 грамма и хранил для личного употребления.

Во время проведения оперативно-разыскного мероприятия растения и наркотические средства обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 231 и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, а также незаконное хранение наркотических средств в значительном размере и частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере). Прокурор Бежаницкого района поддержал государственное обвинение в отношении мужчины. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.