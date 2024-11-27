Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на час

08:17, 27 ноября 2024, ПАИ

Вылет утреннего самолета по рейсу Москва – Псков задержали на час, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь в 8:00, но рейс перенесли на час, до 9:00 по московскому времени.