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Происшествия

В Великолукском районе гендиректора полигона привлекли к ответственности

Генерального директора ООО «Экологистика» признали виновным в нарушении требований законодательства об охране окружающей среды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Компания является оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и размещает отходы на полигоне вблизи деревни Бабки Великолукского района Псковской области.

ООО «Экологистика» допустило аварийную ситуацию при осуществлении деятельности по размещению отходов из-за их возгорания, отметили в прокуратуре. В частности, компания не соблюдает технологию пересыпки грунтом захороненных отходов.

Кроме того, отработанные карты полигона, а также откосы не были изолированы надлежащим образом. На закрытых картах имеются не изолированные грунтом навалы фракций отходов. Также на площадке полигона не делают обработку транспорта дезинфицирующими средствами на выезде с полигона.

Гендиректора признали виновным по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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