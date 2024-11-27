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Происшествия

Псковичку осудили за кражу денег из магазина, где она работала кассиром

19-летнюю псковичку осудили за то, что она похитила деньги из магазина, в котором работала кассиром. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Девушка работала в магазине «Красное и Белое» на территории муниципалитета. Оттуда она похищала деньги, которые давали ей как кассиру. В итоге псковичка смогла забрать из магазина 106 тысяч рублей.

Девушке назначили штраф пять тысяч рублей. Кроме того, она частично возместила магазину ущерб. Также суд удовлетворил гражданский иск более чем на 70 тысяч рублей.

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