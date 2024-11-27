Лекция «Хранители Михайловского» пройдёт в Пскове 28 ноября

13:50, 27 ноября 2024, ПАИ

Лекция «Хранители Михайловского» пройдёт в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева завтра, 28 ноября. Мероприятие состоится в рамках проекта «Пушкин и его друзья», который реализует в Пскове Пушкинский заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Прочтёт лекцию кандидат исторических наук, хранитель мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов Юлия Узенёва. Речь на встрече пойдёт о драматических событиях, чередой случавшихся в Святогорье в первой половине прошлого века: от грабежей и поджогов усадеб, учинённых «революционными» крестьянами, до оккупации района и музея-заповедника в 1941–1944 годах. Но главная тема разговора – о судьбах людей (судьбах в большинстве своём тоже драматических), которым несмотря ни на что удалось сохранить псковские пушкинские места, приумножить благодарную память о поэте.

Псковичей и гостей города – коллег-экскурсоводов, педагогов, студентов и всех, кому интересна история родной земли, ждут на лекцию, которая начнётся в 12:00. Библиотека «Родник» находится на улице Труда, 20.