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Лекция «Хранители Михайловского» пройдёт в Пскове 28 ноября

Лекция «Хранители Михайловского» пройдёт в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева завтра, 28 ноября. Мероприятие состоится в рамках проекта «Пушкин и его друзья», который реализует в Пскове Пушкинский заповедник, сообщили ПАИ в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Первый послевоенный хранитель «Михайловского» С. С. Гейченко. Фото Юрия Белинского из фондов музея-заповедника

Прочтёт лекцию кандидат исторических наук, хранитель мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов Юлия Узенёва. Речь на встрече пойдёт о драматических событиях, чередой случавшихся в Святогорье в первой половине прошлого века: от грабежей и поджогов усадеб, учинённых «революционными» крестьянами, до оккупации района и музея-заповедника в 1941–1944 годах. Но главная тема разговора – о судьбах людей (судьбах в большинстве своём тоже драматических), которым несмотря ни на что удалось сохранить псковские пушкинские места, приумножить благодарную память о поэте.

Псковичей и гостей города – коллег-экскурсоводов, педагогов, студентов и всех, кому интересна история родной земли, ждут на лекцию, которая начнётся в 12:00. Библиотека «Родник» находится на улице Труда, 20.

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