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Общество

Столетний часовой механизм на колокольне Троицкого собора в Пскове восстановили энтузиасты

Столетний часовой механизм Иохана Фридриха Войле на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове восстановили звонарь из Санкт-Петербурга Никита Чамара и звонарь Данилова и Новодевичьего монастырей из Москвы Антон Богачёв. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Циферблаты выходят на четыре стороны колокольни. В течение своего существования механизм периодически выходил из строя, но молодые люди решили заняться его восстановлением год назад.

Здесь и далее: скриншоты из выпуска телеканала

«Тогда шла ещё реставрация колокольни, а часы не ходили. Они стояли порядка трёх-четырёх лет. Всё было в достаточно печальном состоянии: много пыли, грязи. Когда уже начали снимать леса, поняли, что нужно, чтобы часы ходили. Мы начали ими заниматься: приехали сюда, отмыли их и очистили», – рассказал Антон Богачёв.

Антон Богачёв

Недавно молодые люди снова посетили Псков, чтобы проверить работу часов. Спустя год механизм функционирует исправно и показывает точное время.

«Часы нуждаются в постоянном заводе – раз в четыре дня. Можно сравнить их с маленьким капризным ребёнком. Они и постоянно останавливались, и были другие интересные случаи, но вот сейчас ходят исправно прямо минута в минуту», – подчеркнул Антон Богачёв.

Никита Чамара

Энтузиасты подчеркивают, что для нормальной работы часам необходим особый климат. В планах установить специальный шкаф вокруг механизма, который будет поддерживать постоянную температуру. В противном случае зимой часы могут остановиться, а летом показывать неправильное время.

Кроме того, энтузиасты смогли привлечь других неравнодушных людей, которые регулярно заводят и проверяют работу этого старинного часового механизма.

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