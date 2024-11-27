Проект бюджета ФОМС с ростом расходов на здравоохранение поддержал социальный комитет Собрания

14:11, 27 ноября 2024, ПАИ

С обсуждения проектов трёхлетнего бюджета области и территориального фонда обязательного медицинского страхования началось заседание комитета по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Параметры главного финансового документа области депутатам представила вице-губернатор Татьяна Баринова. Финансист сразу отметила, что ко второму чтению характеристики бюджета изменятся за счёт дополнительных федеральных средств, информацию о которых регион в полном объёме начал получать только после принятия федерального бюджета.

С учётом профиля парламентского комитета, акцент был сделан на социальных обязательствах. Расходы на оплату труда, по словам финансиста, в 2025 году превысят 20 млрд рублей. Финансирование лекарственного обеспечения в проекте бюджета пока запланировано на уровне текущего года, но цифра может корректироваться. Татьяна Баринова напомнила, что всего несколько лет назад на лекарства льготникам выделялось только 700 млн рублей, сейчас – более 1,6 млрд рублей. Ко второму чтению дополнительные средства в размере 100 млн рублей будут предусмотрены на индексацию социальных выплат. Пока индексация запланирована в размере 4,5%, но, как заверила вице-губернатор, при появлении доходных источников будет предложена дополнительная индексация.

Отдельно финансист остановилась на увеличении региональных расходов на программу обязательного медицинского страхования – в следующем году объём взносов за неработающее население увеличится на 378 млн рублей и в общей сложности составит более 3,6 млрд рублей. Отвечая на вопрос Игоря Дитриха о причинах такого роста, Татьяна Баринова отметила, что дополнительные средства будут направлены на нормализацию работы учреждений здравоохранения, в том числе сокращение размера сложившейся кредиторской задолженности по коммунальным услугам.

Законопроект члены комитета рекомендовали принять в первом чтении, а обсуждение темы здравоохранения депутаты продолжили при рассмотрении бюджета ФОМС. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова проинформировала о росте бюджетных параметров следующего года более чем на 1,7 млрд рублей. Общий объём доходов и расходов бездефицитного бюджета ФОМС в 2025 году запланирован в размере 12 млрд 711 млн 205,8 тысяч рублей.

«Показатель, который лежит в основе формирования бюджета, – подушевой норматив на одного застрахованного. В 2025 году он составит 21080 рублей, что на 17,6% выше, чем в текущем году. Пять лет назад этот норматив был немного выше 13 тысяч, увеличение за пять лет составило более 60%», – обратила внимание Валентина Альбова.

Игорь Дитрих отметил, что рост финансирования произошёл несмотря на сокращение численности застрахованного населения в регионе почти на 7,5 тысячи человек – доходы увеличились за счёт роста подушевого норматива.

Замечаний к проекту бюджета не возникло, законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.

Также депутаты согласовали поправки в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования текущего года. Голосуя за законопроект, председатель парламентского комитета Игорь Дитрих обратил внимание на хорошую тенденцию – в регионе увеличилось количество медицинских работников.

На заседании депутаты также поддержали ещё несколько проектов законов, в том числе законопроект о расширении категорий участников СВО, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, а также законопроект, передающий полномочия по развитию массового спорта от муниципалитетов на уровень региона. Кроме того, депутаты рекомендовали принять законопроект, подразумевающий увеличение финансирования малокомплектных школ.

В завершение члены комитета выступили в поддержку рассматриваемой в Госдуме федеральной инициативы, которая устанавливает запрет на приём в школы детей иностранцев, если они не смогли успешно пройти тестирование на знание русского языка. Кроме того, школьнику необходимо подтвердить законность нахождения на территории России.

Заместитель парламентского комитета Елена Даньшова, как представитель педагогического сообщества и директор школы, однозначно высказалась за установление такой меры. «Полностью поддерживаю. Никаких дискриминационных моментов здесь нет. Безусловно, дети просто обязаны знать язык страны, куда приехали жить и намерены получать образование», – подытожила депутат.