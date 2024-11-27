«Первый Псковский» провел телемост с коллегами с Ямала

16:52, 27 ноября 2024, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» стал участником телемоста с Ноябрьским телевизионным информационным агентством «МИГ» из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает корреспондент ПАИ.

В центре телемоста обсудили ситуацию с заболеваемостью и профилактикой ВИЧ-инфекции и СПИД. В Псковской области растет выявляемость ВИЧ-инфекции благодаря большой профилактической работе, отметила в рамках телемоста главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению региона Елена Карзанова.

Специалисты центра СПИД выезжают на крупные предприятия и в организации, социальные учреждения и проводят тестирование на эту инфекцию. ВИЧ может тихо жить в организме 20 и более лет и выявиться при подготовке к операции, когда человек заболел онкологией, катарактой и другими заболеваниями. Поэтому растет выявляемость инфекции среди людей возраста 60+. Это те, кто получил инфекцию в 1990–2000-е годы, отметила Карзанова.

Россия – единственная страна, где терапия от ВИЧ-инфекции и СПИД идет за счет федеральных средств.