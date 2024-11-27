Нарушения в сфере градостроительства и муниципальных закупок выявила прокуратура в Новосокольническом районе
Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Новосокольнического района, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.
В ходе проверки были выявлены нарушения в сфере градостроительства, закупок для муниципальных нужд, в том числе в рамках реализации национальных проектов, а также нарушения финансового законодательства. Установлено, что администрация района незаконно перечислила более 193 миллионов рублей подрядчику, который занимался строительством трёх многоквартирных домов в Новосокольниках. Работы не были выполнены.
На основании материалов, предоставленных прокуратурой, было возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
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