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Общество

Об урожае яблок в текущем году рассказал фермер

Попробовать разнообразные сорта яблок, выращенные на себежских холмах, смогут псковичи на ярмарке «Вкусная пятница», которая пройдёт в Пскове 29 ноября. Об урожае текущего года и своём участии в проекте «Вкусная пятница» фермер Иван Мельник рассказал в эфире программы «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«В целом сезон даже на тройку не тянет. Всем известно, были заморозки, это аномалия этого года. Очень пострадали сельхозугодья, не только в области, но вплоть до Ставрополя. Конечно, по урожаям – кто что собрал. У нас 10 % от урожая прошлого года получилось», – отметил Иван Мельник.

По словам фермера, в этом году в хозяйстве завершилась стройка фруктохранилища. «Построили на тысячу тонн фруктохранилище. По последнему слову технику: оно позволяет хранить яблоки до шести месяцев. Установлены и специальные камеры. Температурный режим, влажность, теплообмен – всё соответствует современным нормам и требованиям», – отметил Иван Мельник.

Также предприниматель пригласил псковичей попробовать себежские яблоки на ярмарке, которая пройдёт 29 января в помещении офиса банка на улице Некрасова, 44а. Будет представлено порядка десяти разных сортов яблок, уточнил Иван Мельник. Также фермер даст советы о выращивании яблок и ответит на вопросы участников ярмарки.

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