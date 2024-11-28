Четыре месяца обязательных работ получил пскович за неуплату алиментов на ребёнка

11:15, 28 ноября 2024, ПАИ

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Пскова, обвиняемого в неуплате алиментов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Ещё 1 марта суд обязал псковича ежемесячно платить алименты на ребёнка, но мужчина решение проигнорировал и ничего не платил несмотря на то, что имел такую возможность.

На очередном заседании суда пскович получил четыре месяца исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.