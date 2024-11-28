Четыре месяца обязательных работ получил пскович за неуплату алиментов на ребёнка
Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Пскова, обвиняемого в неуплате алиментов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.
Ещё 1 марта суд обязал псковича ежемесячно платить алименты на ребёнка, но мужчина решение проигнорировал и ничего не платил несмотря на то, что имел такую возможность.
На очередном заседании суда пскович получил четыре месяца исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.
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