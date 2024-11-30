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Когда придут выплаты детских пособий, рассказали псковичам

Когда жителям Псковской области придут социальные выплаты и детские пособия за ноябрь, рассказали ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

  • Когда придут выплаты детских пособий, рассказали псковичам
    Фото: пресс-служба регионального отделения Социального фонда России
  • Когда придут выплаты детских пособий, рассказали псковичам
    Фото: пресс-служба регионального отделения Социального фонда России
  • Когда придут выплаты детских пособий, рассказали псковичам
    Фото: пресс-служба регионального отделения Социального фонда России
  • Когда придут выплаты детских пособий, рассказали псковичам
    Фото: пресс-служба регионального отделения Социального фонда России

3 декабря через банки поступят ежемесячные пособия за ноябрь:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– в связи с рождением и воспитанием ребёнка;

– на первого ребёнка до трёх лет;

– по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим гражданам;

– на ребёнка военнослужащего по призыву;

– на ребёнка семьям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.

5 декабря жителям региона поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала за ноябрь.

6 декабря – пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям.

9, 11 и 20 декабря псковичам придёт пенсия за декабрь через кредитные организации.

Добавим, что выплаты перечисляются в течение всего дня, поэтому, если деньги не поступили на счёт утром, нужно дождаться их зачисления до окончания дня. В случае если в качестве доставки пенсий и пособий выбрана «Почта России», они будут доставлены с пятого по 25-е число каждого месяца. Единовременные выплаты, которые семьи получают разово, приходят в этот же период.

Консультацию по вопросам социальных выплат можно получить по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области 8 800-200-00-98 и через страницу отделения в социальных сетях. Специалисты готовы ответить на вопросы с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, а в пятницу – с 8:30 до 15:30.

Для получения личной консультации, требующей обработки персональных данных, понадобятся: ФИО, дата рождения, СНИЛС и паспортные данные. По таким вопросам псковичи могут обратиться в:

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