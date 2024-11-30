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Культура

Игорь Иванов и Николай Митчин станут гостями программы «Минкульт»

Художник Игорь Иванов и основной учредитель «Пространства купца Лапина» Николай Митчин станут гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Какие «отжившие» материалы чаще всего использует художник, работающий в технике ассамбляж? Какую экспозицию подготовили для псковичей и где её найти? Кто диктует условия: материал или художник? Что представляет собой «Пространство купца Лапина»? Где найти и как привлечь аудиторию?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00.

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