Игорь Иванов и Николай Митчин станут гостями программы «Минкульт»

13:12, 28 ноября 2024, ПАИ

Художник Игорь Иванов и основной учредитель «Пространства купца Лапина» Николай Митчин станут гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября, в 14:00.

Какие «отжившие» материалы чаще всего использует художник, работающий в технике ассамбляж? Какую экспозицию подготовили для псковичей и где её найти? Кто диктует условия: материал или художник? Что представляет собой «Пространство купца Лапина»? Где найти и как привлечь аудиторию?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта» сегодня в 14:00.