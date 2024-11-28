Михаил Ведерников: Кому хочется посмотреть на настоящую демократию, пусть приезжают в Псковскую область

16:54, 28 ноября 2024, ПАИ

Желающих посмотреть на настоящую демократию губернатор Михаил Ведерников пригласил приехать в Псковскую область. Своё приглашение он озвучил во время интервью журналисту Андрею Мамыкину.

«В Прибалтике российское телевидение запрещено на законодательном уровне. Это к слову о «демократии». Смешно. Кому хочется посмотреть на настоящую демократию, пусть приезжают в Псковскую область, в Россию», – призвал Михаил Ведерников.

Глава региона также рассказал об известных ему случаях преследований за просмотр российского ТВ.

«Мне коллеги рассказывали: если бабушка решит посмотреть какую-то российскую программу, ей грозит штраф до 700 евро. А если установят тех, кто ставит оборудование для просмотра российских телеканалов, то это уже уголовная ответственность. Это еще одно подтверждение того, что мы не зря проводим медиафорум [речь о ежегодном международном медиафоруме в Псковской области. – Ред.]. Это хорошая площадка для обмена информацией и принятия предметных решений, как со всем этим работать, чтобы обычные люди из соседних стран понимали, что происходит и почему, понимали, что в России им никто не враг», – заключил Михаил Ведерников.