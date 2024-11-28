Многократно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО предложили псковские депутаты

13:50, 28 ноября 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания направят в Госдуму РФ постановление в поддержку законодательной инициативы о многократном увеличении штрафа за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Соответствующее решение депутатский корпус принял на 39-й сессии регионального парламента сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Рассматриваемый в Госдуме законопроект, внесённый парламентом Кабардино-Балкарии, предполагает увеличение максимального размера штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО – с 800 рублей до пяти тысяч рублей.

Как отмечают разработчики документа, небольшая сумма штрафа, который нарушители зачастую оплачивают со скидкой 50 %, приводит к тому, что недобросовестные автовладельцы не страхуют гражданскую ответственность. По оценке российских страховщиков, до 10 % водителей ездят без ОСАГО. Если по вине такого автовладельца возникает дорожно-транспортное происшествие, права пострадавшей стороны нарушаются, виновник ДТП должен сам возместить весь ущерб, что не всегда может и намерен делать.

Инициативу о существенном ужесточении наказания за управление транспортным средством без полиса ОСАГО поддержали Правительство РФ и комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.