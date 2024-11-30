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Стала известна программа конференции, завершающей научный год в «Михайловском»

Программа конференции, завершающей научный год в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», опубликована на официальном сайте учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Николай Ульянов. Пушкин в Михайловском (1936 год). Фото из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Это традиционные научно-практические чтения, выступления на которых готовят исключительно сотрудники музея – в тесной связи с текущим комплектованием фондов Пушкинского заповедника, с отдельными, конкретными вопросами экскурсионно-методической работы, а также с актуальными проблемами сохранения и использования пушкинского ландшафта.

В программу, как она свёрстана на сегодняшний день, вошло 11 докладов и сообщений. Среди них, к примеру, презентация фразеологического путеводителя «Гость не много гостит, да много видит» по музею «Пушкинская деревня» (кандидат филологических наук, хранитель музея в деревне Бугрово Вячеслав Козмин), доклады «К вопросу об изображениях церкви Воскресения Христова погоста Воронич в работах художников и на фотографиях конца XIX века – 1930-х годов» (научный сотрудник отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Ефимова) и «О концепции литературной экспозиции, посвящённой трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», в музее-усадьбе «Тригорское» (ведущий научный сотрудник музея-усадьбы Константин Бурченков), сообщение «Охота – одно из любимых увлечений Алексея Николаевича Вульфа» (научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Борис Яковлев), исследование «Анализ влияния абиотических и антропогенных факторов на состояние лесопарковых насаждений Пушкинского заповедника» (ведущий специалист отдела ремонта и реконструкции ландшафтных территорий Андрей Прокофьев) и многие другие.

Проведут конференцию 1 декабря. С полной её программой можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Материалы чтений, как планируется, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

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