Роботы и беспилотники: чем ещё удивят студенты ВГСХА

11:04, 29 ноября 2024, ПАИ

Студентка Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Мария Морозова стала лауреатом VIII конкурса на соискание Национальной премии имени А. А. Ежевского. Работы конкурсантов оценивали руководители ведущих российских заводов по производству сельскохозяйственной техники, испытатели новых сельхозмашин, а также представители Министерства промышленности и торговли. На инженерном факультете ВГСХА рассказали, что заинтересовало жюри в проекте Марии.

Заведующая кафедрой тракторов и сельскохозяйственных машин, научный руководитель Марии Ирина Кокунова: Думаю, вы знаете, что в настоящее время существует тренд на органическое сельское хозяйство, которое предусматривает полный отказ от химических препаратов. Мы со студентами занимаемся этим направлением уже давно, так что Мария начинала не с нуля. Более того, в прошлом году она уже принимала участие в данном конкурсе, хотя и не с таким впечатляющим результатом. Доработав наш проект, мы получили простое и удобное в эксплуатации устройство, позволяющее внутрипочвенно (а не поверхностно, как обычно) вносить органические удобрения. Оно устанавливается на разбрасыватель, а при необходимости легко снимается с него.

– Это не первый успех великолукских студентов на конкурсе имени Ежевского: Мария отличилась в Воронеже, а до этого лауреатом конкурса стал Павел Азарченко, только уже в Краснодаре. Студенты ВГСХА настолько увлечены наукой?

Заведующая кафедрой животноводства и применения электроэнергии в сельском хозяйстве Ольга Герасимова: У нас в академии действуют студенческие научные кружки по разным направлениям, и есть ребята, которым это очень нравится. Каждый год мы участвуем в каких-то конкурсах и грантах по самым различным направлениям. Заинтересовать научными проектами мы стараемся не только студентов, но и школьников, с которыми занимаемся в агроклассах. Рассказываем восьми- и девятиклассникам сельских школ о лабораториях прототипирования, компьютерном моделировании.

– Несколько лет назад в ВГСХА был разработан проект «автономной фермы», которая способна обеспечить электричеством и теплом не только себя, но и округу. А над чем в академии трудятся сегодня?

– Направлений много. Например, нам интересны технологии, позволяющие перерабатывать бытовые отходы и получать из них органические компосты, которые, в свою очередь, применяются на клумбах, в парках.

– То есть сфера применения ваших научных разработок не ограничивается сельским хозяйством?

Преподаватель кафедры животноводства и применения электроэнергии в сельском хозяйстве Сергей Соловьёв: Конечно. Например, мы создали робота для очистки молокопровода, но после некоторой модификации его можно применять и в канализационных трубах. Наша 3D-лаборатория позволяет воплотить на практике самые смелые идеи. По сути, это мини-завод, на котором можно изготовить практически всё что угодно. А в связи с приобретением беспилотного летательного аппарата самолётного типа и введением в учебный процесс новой дисциплины перед нами открываются просто неизведанные горизонты.

– Наука – это здорово, а получается ли реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал вашим выпускникам после окончания учёбы? Другими словами, позволяют ли полученные знания хорошо зарабатывать?

Ирина Кокунова: Наши выпускники хорошо зарекомендовали себя как на сельскохозяйственных, так и промышленных предприятиях. Большинство тех ребят, которые сейчас учатся в магистратуре, параллельно работают на ЗЭТО. Причём в научных лабораториях. Получают от предприятия не только зарплату, но и стипендию. Кто-то продолжает учёбу в других вузах, как, например, Андрей Юрьевич. Но он лучше сам вам об этом расскажет...

Преподаватель СПО Андрей Григорьев: Окончив академию, я продолжил обучение в Санкт-Петербургском аграрном университете. Занимаюсь бесперебойной системой электроснабжения, участвую в различных, весьма интересных для меня проектах.

– Каковы дальнейшие планы?

– В идеале – докторская диссертация.

– Наш разговор начался с достижения студентки четвёртого курса инженерного факультета Марии Морозовой. Хотелось бы узнать, есть ли у неё самой какие-то планы по трудоустройству?

Мария Морозова: После летней практики в ООО «Агро Нова» я продолжила работать инженером на этом производстве. Занимаюсь выращиванием растительных кормов.

– Нравится работа?

– Конечно, иначе бы не осталась там. Это замечательная возможность применить на практике те знания, которые я уже получила и продолжаю получать в стенах академии.

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