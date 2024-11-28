Выставку арт-объектов из переработанных предметов откроют в Пскове

16:38, 28 ноября 2024, ПАИ

Выставка арт-объектов из переработанных предметов «Холодное мерцание космоса» откроется в «Пространстве купца Лапина» в Пскове, сообщил основной учредитель арт-пространства Николай Митчин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 ноября.

Художник Игорь Иванов отметил, что достаточно много лет шёл к тому, чтобы создать именно арт-иллюзион. «Это немного больше, чем просто художественная выставка. Здесь, помимо визуального ряда картин, есть видео, музыкальное сопровождение и холодная атмосфера космоса», – сказал он.

Игорь Иванов уточнил, что арт-иллюзион, который готовят в «Пространстве купца Лапина», схож с тем, что делал художник в Санкт-Петербурге, поскольку пространства схожи.

«Нет окон в помещении, и даже то, что было, мы специально закрываем, потому что нужно достичь атмосферы отрешённости, когда человек погружается в это, – задача была изначально такая. <…> Подбор картин не составлял особой сложности, поскольку я давно работаю именно в этом направлении – это компиляция фэнтези с древней историей, этнической архитектурой, мифами, уфологией», – сказал он.

Идея создания выставки возникла ещё год назад, но удалось реализовать задуманное только сейчас, уточнил Николай Митчин.

«Когда у нас год назад открылось «Пространство купца Лапина», мы открыли собственную галерею и, естественно, Игорь был одним из желаемых художников, чьи работы мы хотели разместить у себя в пространстве. Учитывая его загруженный график размещения выставок, несмотря на наши дружеские отношения, мне удалось практически уговорить его только через год приехать и разместить эту выставку у нас», – подчеркнул Николай Митчин.

Отметим, что на выставке представят не только работы Игоря Иванова, но и работы фотографов, которые предоставил арт-пространству псковский планетарий. Выставку откроют 30 ноября и, как уточнил Николай Митчин, она продолжит свою работу до конца января. Возможно, выставка будет продлена.