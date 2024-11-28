Алёна Трунова участвует в выездном заседании комиссий Госсовета России

16:27, 28 ноября 2024, ПАИ

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова представляет регион на выездном заседании комиссий Государственного совета России по направлениям «Кадры», «Молодёжь и дети», «Технологическое лидерство». Мероприятие проходит в Сочи, сообщили ПАИ в профильном комитете.

Участников поприветствовал зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Также Алёна Трунова принимает участие в круглом столе на тему «Человек труда: популяризация рабочих и инженерных профессий».