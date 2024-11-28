Алёна Трунова участвует в выездном заседании комиссий Госсовета России
Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова представляет регион на выездном заседании комиссий Государственного совета России по направлениям «Кадры», «Молодёжь и дети», «Технологическое лидерство». Мероприятие проходит в Сочи, сообщили ПАИ в профильном комитете.
Участников поприветствовал зампредседателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Также Алёна Трунова принимает участие в круглом столе на тему «Человек труда: популяризация рабочих и инженерных профессий».
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