Жительница Свердловской области предстанет перед судом за обман псковички

17:07, 28 ноября 2024, ПАИ

Жительница Свердловской области предстанет перед судом за то, что с помощью мошеннических схем она похитила деньги у псковички. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Женщина представилась представителем интернет-магазина. Она обманным путём под предлогом покупки обуви выманила у псковички деньги.

Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.