Жительница Свердловской области предстанет перед судом за обман псковички
Жительница Свердловской области предстанет перед судом за то, что с помощью мошеннических схем она похитила деньги у псковички. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.
Женщина представилась представителем интернет-магазина. Она обманным путём под предлогом покупки обуви выманила у псковички деньги.
Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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