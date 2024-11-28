Пскович предстанет перед судом за воровство товаров из «наливайки»

16:56, 28 ноября 2024, ПАИ

Пскович предстанет перед судом за то, что похитил из «наливайки» продукцию. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Мужчина попытался вынести товары в карманах. За этим его поймал охранник, который попробовал остановить вора. Однако пскович скрылся с места преступления.

Действия обвиняемого квалифицированы как грабёж по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Уголовное дело направили в суд.