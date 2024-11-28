Пскович предстанет перед судом за воровство товаров из «наливайки»
Пскович предстанет перед судом за то, что похитил из «наливайки» продукцию. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.
Мужчина попытался вынести товары в карманах. За этим его поймал охранник, который попробовал остановить вора. Однако пскович скрылся с места преступления.
Действия обвиняемого квалифицированы как грабёж по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
Уголовное дело направили в суд.
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