Пскович предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде

19:26, 28 ноября 2024, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за то, что повторно сел пьяным за руль. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Ранее пскович уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчина вновь совершил подобное правонарушение, за которым его и поймали сотрудники полиции.

Псковичу по части 2 статьи 264.1 УК РФ кроме штрафа грозит лишение свободы до трёх лет, а также запрет управлять машинами на срок до шести лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.