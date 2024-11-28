Пскович предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Житель Пскова предстанет перед судом за то, что повторно сел пьяным за руль. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Ранее пскович уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мужчина вновь совершил подобное правонарушение, за которым его и поймали сотрудники полиции.
Псковичу по части 2 статьи 264.1 УК РФ кроме штрафа грозит лишение свободы до трёх лет, а также запрет управлять машинами на срок до шести лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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