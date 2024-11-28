В Пскове состоялся традиционный крестный ход вокруг города
В Пскове состоялся традиционный крестный ход, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
В ноябре крестным ходом вокруг Пскова прошли прихожане храма Святителя Луки Крымского при Псковской городской клинической больнице во главе с настоятелем протоиереем Василием Лупаковым.
Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий.
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