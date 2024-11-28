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Общество

Школьники ПИЛГ создали хендмейд для участия в ежегодной благотворительной рождественской ярмарке

Мастер-класс для школьников Псковской инженерно-лингвистической гимназии по созданию украшений из камней и бусин прошёл в Доме молодёжи в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Школьники ПИЛГ создали хендмейд для участия в ежегодной благотворительной рождественской ярмарке. Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области

Под руководством специалиста по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества Анны Филипповой участники создавали украшения своими руками.

«Создать свои изделия ребята спешили к ежегодной благотворительной рождественской ярмарке. В прошлом году на школьной ярмарке ребята смогли собрать более 680 тысяч рублей. Все эти средства направляются в фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями», – отметили организаторы мастер-класса.

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