Школьники ПИЛГ создали хендмейд для участия в ежегодной благотворительной рождественской ярмарке

21:02, 28 ноября 2024, ПАИ

Мастер-класс для школьников Псковской инженерно-лингвистической гимназии по созданию украшений из камней и бусин прошёл в Доме молодёжи в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Под руководством специалиста по работе с молодёжью Ресурсного центра добровольчества Анны Филипповой участники создавали украшения своими руками.

«Создать свои изделия ребята спешили к ежегодной благотворительной рождественской ярмарке. В прошлом году на школьной ярмарке ребята смогли собрать более 680 тысяч рублей. Все эти средства направляются в фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями», – отметили организаторы мастер-класса.