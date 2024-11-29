Точно в цель: как работает Псковская федерация стрельбы из лука

Псковская федерация стрельбы из лука работает уже больше двух лет. Руководит этой некоммерческой организацией Таисия Кеньк. Она же вместе со спортсменами, которые имеют разряды, тренирует тех, кто приходит на занятия.

В федерации занимаются ребята от 12 лет и старше. Благодаря развитию и работе федерации стрельба из лука становится доступной для жителей Пскова и гостей города. Кроме того, с помощью грантов организация реализовывает различные проекты. Один из них – «Стрелы Амура», который направлен на укрепление семейных ценностей и популяризацию лучного спорта в Пскове.

За тренировочным процессом наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.