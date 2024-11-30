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Михаил Ведерников дал ряд поручений в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл заседание организационного комитета «Победа», посвящённое подготовке к празднованию 9 Мая. Мероприятие прошло в правительстве Псковской области сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе.

​Губернатор дал ряд поручений в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«В следующем году мы будем отмечать 80-ю годовщину Великой Победы. Вся наша страна, наши соотечественники за рубежом, весь Русский мир будут отмечать это событие», – подчеркнул глава региона. Он напомнил, что Псковская область одной из первых в стране открыла Центр подготовки Международного волонтёрского корпуса, посвящённого 80-летию Победы. На базе центра будет осуществляться подготовка добровольцев, которые будут сопровождать мероприятия по сохранению памяти.

Михаил Ведерников отметил, что Знамя Победы с именем 150-й Идрицкой дивизии является одним из ключевых символов Великой Победы.

«Для нас это и честь, и особая ответственность. Уверен, что в юбилейный год многие жители нашей страны захотят посетить место, где было создано Знамя Победы», – сказал губернатор. Он также попросил уделить особое внимание благоустройству инфраструктуры посёлка и мемориальных комплексов Идрицы во время подготовки к празднику.

Участники заседания обсудили проект плана основных мероприятий, посвящённых празднованию 9 Мая.

«Главными героями праздника являются наши ветераны. Поэтому основные мероприятия будут направлены на социальное и медицинское сопровождение и поддержку старшего поколения», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он напомнил, что по поручению президента будет организовано вручение юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В течение года во всех муниципальных образованиях будут проводиться традиционные мероприятия: вечера памяти, патриотические акции, фестивали, конкурсы и концерты.

«Вся эта программа должна быть проведена на максимально высоком уровне в течение всего юбилейного года. Поэтому прошу руководителей исполнительных органов и муниципалитетов рассмотреть вопрос привлечения внебюджетных источников, в первую очередь грантовой поддержки», – обратился губернатор к участникам заседания.

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