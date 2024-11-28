Пскович отправился на принудительные работы за нетрезвое вождение

09:55, 29 ноября 2024, ПАИ

Житель Пскова отправился на принудительные работы за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в июле 2024 года нетрезвый мужчина ехал на автомобиле «Мицубиси» по улице Леона Поземского. Там его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что пскович уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отбывал наказание за указанное преступление.

Псковский городской суд признал мужчину виновным по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Псковичу назначили наказание в виде принудительных работ на срок полтора года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на четыре года. Приговор суда вступил в законную силу.