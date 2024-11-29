Дождь прогнозируют в Псковской области 30 ноября

11:23, 29 ноября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 30 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью существенных осадков не ожидается, а днём местами по области пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет высоким.