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Общество

Психолог Румия Калинина станет гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 29 ноября, в 14:00. Гостьей ведущих Алёны Комаровой и Ларисы Малковой станет семейный психотерапевт, психолог Румия Калинина.

Изображение: ПАИ

Часто ли родители обращаются с проблемой зависимости ребёнка от гаджета? Когда лучше начинать знакомство ребёнка с цифровыми устройствами? Как родители способствуют привыканию ребёнка к гаджетам? К чему приводит длительное использование гаджетов? Как взрослым контролировать экранное время ребёнка? Сколько времени дети разного возраста могут проводить с гаджетами?

Об этом и многом другом расскажут в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе телеканала «Первый Псковский» в соцсети «ВКонтакте».

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