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Общество

Псковское предприятие «Лифтмонтажсервис» сменит название после приватизации

29 ноября состоялась очередная, 28-я сессия Псковской городской Думы. В основной повестке дня было восемь вопросов, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета Пскова за 9 месяцев этого года. В целом плановые назначения по доходам увеличились на 738,3 млн рублей. Также на сессии были внесены изменения в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2025 год. Всего будет выставлено на продажу семь объектов нежилого фонда, в том числе четыре объекта из плана приватизации на 2024 год.

Изменены условия приватизации МП города Пскова «Лифтмонтажсервис» путем его преобразования в ООО «Жилищник», единственным учредителем которого будет муниципалитет.

Установлены границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «К32». Проект решения Думы был подготовлен на основании обращения граждан, проживающих по адресу: ул. Коммунальная, 32.

Также в повестке дня были вопросы о внесении изменений в решение ПГД о налоге на имущество физических лиц и в постановление ПГД о земельном налоге.

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