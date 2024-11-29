У детей не формируется зависимость от гаджетов, заявила психолог из Пскова

14:12, 29 ноября 2024, ПАИ

У детей не формируется зависимость от гаджетов, заявила психолог, семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У детей не формируется зависимость от телефона, у них появляется привычное поведение. Например, со временем ребёнок привыкает есть только под мультики, если его с раннего детства кормили только так. О появлении зависимостей можно говорить лет с 13-14», - пояснила гостья эфира.

При этом, по словам психолога, многие родители так до конца не определились, что делать с гаджетами: кто-то совсем не разрешает детям пользоваться ими, кто-то принял гаджеты как данность.

Психолог рекомендовала с самого детства не подменять время с ребёнком гаджетом. «Но тут важно сказать, что выполнение домашнего задания с ребёнком не считается временем, проведённым с ним. Если вы три часа вместе делаете уроки, то это явно не то, что хочет от вас ребёнок, он хочет просто поговорить с вами, полежать в обнимку, поиграть, погулять», - пояснила психолог.