Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский психолог – о гаджетах: Зрение не падает, ребёнок не тупеет

Психолог, семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове реабилитировала гаджеты в глаза взрослых.

Фото: ПАИ

Специалист, в частности, отметила, что телефоны и планшеты – всего лишь инструменты, которые можно использовать во благо или во вред. По словам психолога, со временем специалисты изменили отношение к гаджетам, теперь уже нет мнения, что «зрение падает, ребёнок тупеет».

«Там же масса развивающих игр для детей. Раньше были такие игры, но только статичные были в книжках. Но тут важно говорить о времени, которое ребёнок проводит в телефоне. До трех лет время в телефоне не должно превышать пяти минут в день, и лучше, чтобы это был планшет, чтобы глаза не собирались «в кучу». Идеально таким образом скрасить время в очереди в поликлинике. Дошкольникам можно сидеть в телефоне около 20–30 минут, иначе ребёнок будет чересчур возбудимым, агрессивным, будет плохо засыпать. Если не превышать это время, всё будет в порядке, а иначе нервная система не будет справляться с валом мигающих и ярких картинок», – пояснила Румия Калинина.

Младшеклассникам лучше пользоваться гаджетами не больше часа, для подростков важно не время, а качество контента. «Вообще дети довольно хорошо принимают «правила игры», которые устанавливают родители, но только начинать надо с самого раннего возраста», – предупредила специалист.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 ноября 2024

Ребёнок не должен прямо сейчас знать, кем он хочет быть на всю жизнь – псковский психолог
29 ноября 2024

Делегация новгородских агропромышленников посетила Псковскую область
29 ноября 2024

Утренний рейс самолета Москва – Псков после нескольких переносов вылета отменили
29 ноября 2024

Психолог из Пскова: Если с родителями нет эмоционального контакта, ребёнок сбежит в виртуальный мир
29 ноября 2024

Студентка из Пскова получила благодарность комиссии Общественной палаты России
29 ноября 2024

Итоги работы прокуратуры Пскова в этом году обсуждают в медиацентре ПАИ
29 ноября 2024

Псковский психолог – о гаджетах: Зрение не падает, ребёнок не тупеет
29 ноября 2024

Красота на кончиках пальцев: конкурс визажистов в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...