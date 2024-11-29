Псковский психолог – о гаджетах: Зрение не падает, ребёнок не тупеет

14:27, 29 ноября 2024, ПАИ

Психолог, семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове реабилитировала гаджеты в глаза взрослых.

Специалист, в частности, отметила, что телефоны и планшеты – всего лишь инструменты, которые можно использовать во благо или во вред. По словам психолога, со временем специалисты изменили отношение к гаджетам, теперь уже нет мнения, что «зрение падает, ребёнок тупеет».

«Там же масса развивающих игр для детей. Раньше были такие игры, но только статичные были в книжках. Но тут важно говорить о времени, которое ребёнок проводит в телефоне. До трех лет время в телефоне не должно превышать пяти минут в день, и лучше, чтобы это был планшет, чтобы глаза не собирались «в кучу». Идеально таким образом скрасить время в очереди в поликлинике. Дошкольникам можно сидеть в телефоне около 20–30 минут, иначе ребёнок будет чересчур возбудимым, агрессивным, будет плохо засыпать. Если не превышать это время, всё будет в порядке, а иначе нервная система не будет справляться с валом мигающих и ярких картинок», – пояснила Румия Калинина.

Младшеклассникам лучше пользоваться гаджетами не больше часа, для подростков важно не время, а качество контента. «Вообще дети довольно хорошо принимают «правила игры», которые устанавливают родители, но только начинать надо с самого раннего возраста», – предупредила специалист.