Психолог из Пскова: Если с родителями нет эмоционального контакта, ребёнок сбежит в виртуальный мир

14:48, 29 ноября 2024, ПАИ

Если с родителями нет эмоционального контакта, ребёнок сбежит в виртуальный мир, предупредила психолог, семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Специалист также отметила, что у подростков встречаются и тяжёлые случаи зависимости от гаджетов. «Ко мне обращались родители мальчика, который начинал крушить мебель, если ему не разрешали сидеть в телефоне. О зависимости также можно говорить, если подросток прекращает учиться, общаться с друзьями, мыться, есть в конце концов. В таких случаях может помочь только триада из родителей, врача и психолога», – отметила Румия Калинина.

Психолог также рассказала, что зависимость является восполнением какой-либо потребности.

«Например, сверстники в школе обижают, а в игре, наоборот, подросток командир и всё у него получается. Или это плохие отношения с родителями, а виртуальная реальность помогает избавиться от душевной боли. Просто изоляция ребёнка от гаджетов тут не поможет. И роль родителей тут очень важна, им придётся перестроить свои приоритеты и привычки, чтобы исправить ситуацию», – пояснила Румия Калинина.

Специалист добавила, что родители должны знать, что смотрит и что делает их ребёнок в интернете.

«То есть важно понять, что стоит за увлечением ребёнка гаджетом. Может, он там ищет полезную информацию, а не просто играет во что-то. Причин вовлечённости ребёнка может быть множество. Некоторые дети мне признавались, что им вообще-то скучно сидеть в телефоне, но просто уроки делать не хочется. Тут надо разбираться в этой ситуации. Но некоторые родители, к сожалению, считают, что их миссия заключается только в том, чтобы накормить и одеть ребёнка. А ребёнку-то ещё должно быть психологически комфортно с его родителями. Если этого не будет, он сбежит в виртуальный мир», – заключила Румия Калинина.