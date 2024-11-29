Психолог из Пскова: Если с родителями нет эмоционального контакта, ребёнок сбежит в виртуальный мир
Если с родителями нет эмоционального контакта, ребёнок сбежит в виртуальный мир, предупредила психолог, семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Специалист также отметила, что у подростков встречаются и тяжёлые случаи зависимости от гаджетов. «Ко мне обращались родители мальчика, который начинал крушить мебель, если ему не разрешали сидеть в телефоне. О зависимости также можно говорить, если подросток прекращает учиться, общаться с друзьями, мыться, есть в конце концов. В таких случаях может помочь только триада из родителей, врача и психолога», – отметила Румия Калинина.
Психолог также рассказала, что зависимость является восполнением какой-либо потребности.
«Например, сверстники в школе обижают, а в игре, наоборот, подросток командир и всё у него получается. Или это плохие отношения с родителями, а виртуальная реальность помогает избавиться от душевной боли. Просто изоляция ребёнка от гаджетов тут не поможет. И роль родителей тут очень важна, им придётся перестроить свои приоритеты и привычки, чтобы исправить ситуацию», – пояснила Румия Калинина.
Специалист добавила, что родители должны знать, что смотрит и что делает их ребёнок в интернете.
«То есть важно понять, что стоит за увлечением ребёнка гаджетом. Может, он там ищет полезную информацию, а не просто играет во что-то. Причин вовлечённости ребёнка может быть множество. Некоторые дети мне признавались, что им вообще-то скучно сидеть в телефоне, но просто уроки делать не хочется. Тут надо разбираться в этой ситуации. Но некоторые родители, к сожалению, считают, что их миссия заключается только в том, чтобы накормить и одеть ребёнка. А ребёнку-то ещё должно быть психологически комфортно с его родителями. Если этого не будет, он сбежит в виртуальный мир», – заключила Румия Калинина.
Ребёнок не должен прямо сейчас знать, кем он хочет быть на всю жизнь – псковский психолог
Психолог из Пскова: Если с родителями нет эмоционального контакта, ребёнок сбежит в виртуальный мир