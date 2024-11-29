Ребёнок не должен прямо сейчас знать, кем он хочет быть на всю жизнь – псковский психолог

15:05, 29 ноября 2024, ПАИ

Ребёнок не должен прямо сейчас знать, кем он хочет быть на всю жизнь, сказала психолог, семейный психотерапевт, кандидат психологических наук Румия Калинина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Период детства увеличился, многие подростки в 9-11 классе и даже позже – в 20 лет – не знают, кем они хотят быть. Ребёнок и не должен знать прямо сейчас, кем он хочет быть на всю жизнь. Пробовать и изучать надо ту сферу, которая интересна сейчас», – рекомендовала Румия Калинина.

Она также посоветовала, что делать, если ребёнок даже после договоренностей вовремя не откладывает гаджет в сторону.

«Если ребёнок не хочет вовремя отдавать гаджет, то можно договариваться о «штрафных санкциях». Но тут важно не наказывать, а давать компенсацию. И, например, если вы забираете гаджет на три дня, то эти три дня вы должны провести с ребёнком так, чтобы ему было интересно: погулять, испечь пиццу или ещё что-то такое. Это всё не должно восприниматься ребёнком как желание родителей отомстить. Важно строить диалог так, чтобы ребёнок не воспринимал, что его не любят. Даже если вы поругались, то потом надо сесть и поговорить, сказать, что вам такие ссоры совсем не нравятся», – посоветовала психолог.