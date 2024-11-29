Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

T2 защитит абонентов от мошеннических звонков в мессенджерах

T2, российский оператор мобильной связи, запустил определитель номера для входящих звонков в Telegram и WhatsApp* от аккаунтов не из списка контактов клиента. Функция активируется через приложение T2 и доступна для владельцев смартфонов на ОС iOS и Android. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото: пресс-служба T2

По данным big data T2, 49 % пользователей WhatsApp* используют голосовые вызовы в мессенджере, в Telegram доля таких клиентов составляет 27%. Новая функция позволит абонентам идентифицировать нежелательные входящие вызовы в указанных мессенджерах, в том числе мошеннические. При входящем от незнакомого контакта приложение Т2 на основе технологий big data определяет потенциальную цель звонка.

Идентификация незнакомых номеров доступна всем абонентам оператора, установившим его мобильное приложение. Ежемесячно им пользуются более 20 млн клиентов. Владельцы любых смартфонов могут активировать определитель номеров в разделе «Голосовой ассистент и антиспам». Клиентам с устройствами на операционной системе Android потребуется дать приложению Т2 дополнительные разрешения для работы определителя в мессенджерах.

Комплекс мер защиты клиентов от мошенников Т2 направлен как на блокировку мошеннических звонков с подменой номера и SMS, так и на предупреждение клиентов. В этом случае оператор маркирует входящий вызов как потенциально мошеннической. Что касается базового слоя защиты, антифрод-платформа Т2 блокирует более 9 млн попыток связаться с клиентами в месяц. В результате мер по противодействию телефонному мошенничеству число звонков с подменой номера сократилось с января на 70 %.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в РФ компании Meta.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 ноября 2024

Александр Захаров – о Конгрессе молодых учёных: Отличная площадка для обмена опытом и идеями
29 ноября 2024

Три псковских фестиваля получили награды на Международной премии в области событийного туризма
29 ноября 2024

Дмитрий Яковлев провёл открытый диалог с молодёжью
29 ноября 2024

Прокурор Пскова: Полагаю, Грацкий понесёт заслуженное наказание
29 ноября 2024

Движение около двух железнодорожных переездов перекроют в Пскове до 8 декабря
29 ноября 2024

Горводоканал завершает реконструкцию коллектора на Максима Горького в Пскове
29 ноября 2024

Зима не придёт? Метеоролог рассказала о декабрьской погоде в Псковской области
29 ноября 2024

В декабре псковичи смогут попасть на выставку археологических находок минувшего сезона

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...