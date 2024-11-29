До 20 лет тюрьмы грозит двум 18-летним псковичкам за покушение на сбыт наркотиков

16:55, 29 ноября 2024, ПАИ

До 20 лет тюрьмы грозит двум 18-летним псковичкам за покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в июне 2024 года две 18-летние жительницы Пскова, входившие в состав организованной преступной группы, совершили на территории города восемь особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств. Девушки сделали тайники с наркотиками, а затем отправили сведения об их месторасположении иному участнику организованной группы.

Противоправная деятельность пресечена в результате оперативно-разыскной деятельности сотрудников полиции. Из незаконного оборота было изъято более 95 граммов наркотических средств синтетического происхождения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет, штрафа в размере до одного миллиона рублей.