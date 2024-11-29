До 20 лет тюрьмы грозит двум 18-летним псковичкам за покушение на сбыт наркотиков
До 20 лет тюрьмы грозит двум 18-летним псковичкам за покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что в июне 2024 года две 18-летние жительницы Пскова, входившие в состав организованной преступной группы, совершили на территории города восемь особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств. Девушки сделали тайники с наркотиками, а затем отправили сведения об их месторасположении иному участнику организованной группы.
Противоправная деятельность пресечена в результате оперативно-разыскной деятельности сотрудников полиции. Из незаконного оборота было изъято более 95 граммов наркотических средств синтетического происхождения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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