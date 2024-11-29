Движение около двух железнодорожных переездов перекроют в Пскове до 8 декабря

17:25, 29 ноября 2024, ПАИ

Движение в районе двух железнодорожных переездов перекроют в Пскове до 8 декабря, сообщили ПАИ в администрации города.

С 30 ноября по 8 декабря будет производиться ремонт железнодорожных переездов «5-й км ст. Полковая» на улице Генерала Маргелова и «2-й км ст. Псков-2» на улице 128-й Стрелковой Дивизии.

В связи с этим будет ограничено движение транспорта по одной полосе проезжей части указанных улиц в районе этих железнодорожных переездов.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.