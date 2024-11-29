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Выставка японских гравюр открылась в Пскове

Открытие выставки японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. Эпоха Эдо в России и Пскове» состоялось во Дворе Постникова сегодня, 29 ноября. В фондах Псковского музея-заповедника отыскались совершенно фантастические вещи: книги, связанные с историей Японии, которые датируются концом XVI века, переписанные от руки. Реликвии показали посетителям выставки. Также гравюры, японская нумизматика и фарфор – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.

Фото: Валерия Лагуткина, 17:51, 29 ноября 2024, ПАИ
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