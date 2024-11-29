Выставка японских гравюр открылась в Пскове

Открытие выставки японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. Эпоха Эдо в России и Пскове» состоялось во Дворе Постникова сегодня, 29 ноября. В фондах Псковского музея-заповедника отыскались совершенно фантастические вещи: книги, связанные с историей Японии, которые датируются концом XVI века, переписанные от руки. Реликвии показали посетителям выставки. Также гравюры, японская нумизматика и фарфор – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.