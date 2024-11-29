Актуальные вопросы правовой защиты трудящихся обсудили на II Всероссийском профсоюзном юридическом форуме

20:02, 29 ноября 2024, ПАИ

В работе II Всероссийского профсоюзного юридического форума, проходившего под эгидой ФНПР России в Сочи с 25 по 29 ноября, приняла участие главный правовой инспектор инспекции труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Форум стал отличной площадкой, где можно было найти ответы на многие актуальные вопросы, заметила Ирина Иванова. «Нам удалось разобрать случаи из сложившейся судебной практики и реальных споров, требующие изменений в трудовом законодательстве для их правильного разрешения сегодня», – отметила Ирина Иванова, подчеркнув, что полученный объём новых знаний поможет выбрать правильную позицию в защите трудовых прав членов профсоюза в Псковской области.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов выразил уверенность в том, что сегодня время требует постоянного обучения и обмена накопленным опытом.

«Я считаю, что необходимо выходить с законодательной инициативой формирования нового современного трудового законодательства, и профсоюзы занимаются этой работой. Меняется социально-экономическая ситуация, и категория людей, выведенных в самозанятые, сейчас не попадают в классическую схему трудовых правоотношений», – подчеркнул Игорь Иванов, уточнив, что нужно выстраивать законодательство, которое должно защищать все категории работников в стране.

Форум стал ежегодной площадкой для более 100 профсоюзных юристов. Лекции там читали лучшие юристы страны, представители кафедры трудового права МГУ, Академии труда и социальных отношений, Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева, Российского государственного гуманитарного университета, а также юристы, стоявшие у истоков принятия федерального закона «О профессиональных союзах».