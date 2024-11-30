Уголовную ответственность за незаконный оборот персональных данных ввели в России
Закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
Нововведение добавят в Уголовный кодекс РФ. При этом данная мера не будет касаться случаев обработки персональных данных для личных и семейных нужд.
Злоумышленникам будет грозить наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, четырёх лет лишения свободы или принудительных работ на аналогичный срок. Если информация содержала личные данные несовершеннолетних, преступника ожидает штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, то сумма штрафа может составить до одного миллиона рублей.
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