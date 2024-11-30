Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Волонтёры Победы из Псковской области завершили работу по оцифровке региональной «Книги памяти»

Активисты движения «Волонтёры Победы» завершили работу по оцифровке региональной книги памяти. Об этом сообщается в группе «Волонтёры Победы. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры Победы завершили работу по оцифровке региональной «Книги памяти». Фото: «Волонтёры Победы. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

«Вся Псковская область и волонтёры из других регионов уже много дней и ночей усердно трудились над сканированием, изучением и оцифровкой региональной книги памяти Псковской области. Необъятная кладезь знаний до сих пор не была доступна в интернете для свободного поиска. Благодаря усилиям волонтёров, эта работа почти закончена!» – отметили в организации.

Отметим, «Книга памяти» – это список участников Великой Отечественной войны, места их захоронения, а также сведения об истории каждого муниципалитета в годы войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 ноября 2024

Волонтёры Победы из Псковской области завершили работу по оцифровке региональной «Книги памяти»
30 ноября 2024

Зима близко: когда ожидать волну холода в Псковской области
30 ноября 2024

Мастер-класс для псковских волонтёров прошёл в Доме молодёжи в преддверии Дня добровольца
30 ноября 2024

Более 200 классных руководителей из муниципалитетов Псковской области приняли участие в первом региональном ФКР
30 ноября 2024

Великолучанам рассказали о статистике гибели людей при пожарах в регионе за десять месяцев
30 ноября 2024

В Дно благодаря инициативе ТОС благоустроили часть Дновской улицы
30 ноября 2024

Лекцию о Никольском монастыре прочли псковичам в рамках проекта «Ковчег добра»
30 ноября 2024

Вопросы формирования единых подходов к патриотическому воспитанию обсудили на слёте-фестивале патриотических объединений в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...