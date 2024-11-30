Волонтёры Победы из Псковской области завершили работу по оцифровке региональной «Книги памяти»

22:57, 30 ноября 2024, ПАИ

Активисты движения «Волонтёры Победы» завершили работу по оцифровке региональной книги памяти. Об этом сообщается в группе «Волонтёры Победы. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Вся Псковская область и волонтёры из других регионов уже много дней и ночей усердно трудились над сканированием, изучением и оцифровкой региональной книги памяти Псковской области. Необъятная кладезь знаний до сих пор не была доступна в интернете для свободного поиска. Благодаря усилиям волонтёров, эта работа почти закончена!» – отметили в организации.

Отметим, «Книга памяти» – это список участников Великой Отечественной войны, места их захоронения, а также сведения об истории каждого муниципалитета в годы войны.