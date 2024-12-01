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Экономика

Досрочное погашение кредитов и ипотек в России снизилось в полтора раза

Осенью россияне направили на досрочное погашение кредитов и ипотек в полтора раза меньше средств, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия».

Досрочное погашение кредитов и ипотек в России снизилось в полтора раза. Фото: ПАИ

В октябре на досрочное погашение ипотечных, потребительских и автомобильных кредитов было направлено 256 млрд рублей, в то время как в прошлом году за аналогичный период эта сумма составила 382 млрд. Кроме того, полное досрочное погашение ипотеки снизилось в 1,7 раза – до 43 млрд рублей. Для закрытия кредитов наличными граждане выплатили банкам в октябре 75 млрд рублей против 118 млрд год назад.

Такая тенденция, отмечают эксперты, в основном связана с высокими ставками по вкладам на рынке. Сейчас банки предлагают гражданам положить деньги на депозит под 22–25 % годовых. Среди причин также называется исчезновение программ рефинансирования. По словам основателя сервиса «Кредчек», большинство банков умеют работать только на рынке рефинансирования, когда ставки идут вниз и один ипотечный кредит заменяет другой.

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