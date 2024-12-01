ОСАГО будет действовать в Белоруссии

13:30, 01 декабря 2024, ПАИ

Указ, согласно которому действия полиса ОСАГО распространятся на территории Белоруссии, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, изменения, которые вступят в силу 1 января 2025 года, будут направлены на создание единой системы обязательного страхования гражданской ответственности автомобилей в рамках Союзного государства.

Заключить договор смогут только страховщики, находящиеся в одной из стран Союзного государства на постоянной основе, автомобиль которых зарегистрирован там же.

Кроме того, в режиме реального времени будет осуществляться обмен сведениями с сотрудниками таможенных органов, профессиональными объединениями страховщиков и органов внутренних дел. К этим сведениям относятся информация о выплатах по системе страхования и заключенных договорах, а также персональные данные.