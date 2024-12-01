В России начался эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

23:23, 01 декабря 2024, ПАИ

Сегодня в московском авиационном узле и в автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области начался эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами. Эта мера должна усилить контроль за въездом в Россию, пребыванием и выездом из страны иностранцев, пояснили в МИД России.

Нововведение призвано повысить уровень миграционной безопасности и исключить нахождение на территории России лиц, имеющих запрет на въезд в страну, и иных деструктивных элементов, пытающихся проникнуть на территорию РФ, в том числе с изменёнными данными.

Также были усилены меры безопасности и задействованы дополнительные ресурсы для контроля за соблюдением миграционного законодательства и в других пунктах пропуска через границу РФ.