Сегодня истекает срок оплаты налогов за прошлый год

07:53, 02 декабря 2024, ПАИ

Срок своевременной уплаты налогов за 2023 год истекает сегодня, 2 декабря.

Россиянам необходимо оплатить транспортный, земельный налоги, налог на имущество физлиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.

Уплатить налоги можно с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС России или в банке, МФЦ или на почте.

Напомним, что обычно за них нужно платить до 1 декабря, однако в этом году число выпало на воскресенье, поэтому срок оплаты был перенесён на 2 декабря.

Добавим, что некоторые россияне имеют льготное право или полное освобождение от уплаты налогов.