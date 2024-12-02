Сегодня истекает срок оплаты налогов за прошлый год
Срок своевременной уплаты налогов за 2023 год истекает сегодня, 2 декабря.
Россиянам необходимо оплатить транспортный, земельный налоги, налог на имущество физлиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан.
Уплатить налоги можно с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС России или в банке, МФЦ или на почте.
Напомним, что обычно за них нужно платить до 1 декабря, однако в этом году число выпало на воскресенье, поэтому срок оплаты был перенесён на 2 декабря.
Добавим, что некоторые россияне имеют льготное право или полное освобождение от уплаты налогов.
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